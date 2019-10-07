ESKİ hakem, ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Twitter'da "Yazıklar olsun böyle düzene. Beşiktaş'ı yarışa sokmak için Alanyaspor katledildi. Beşiktaş'ın penaltısı kesin yanlış. Alanya'nın ise verilmeyen mutlak penaltısı var. Alın o VAR sistemini de..." dedi. Çakar'a yanıt veren Dim "Süper Lig’de dekoderleri kurtarma haftalarına girdik; hayırlı olsun. Alanyaspor’u katledenler belli. Dün de VARdılar. Bugün de yarın da VAR olacaklar. İşlerine nasıl geliyorsa öyle VAR’lar!" dedi.