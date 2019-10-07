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'Alanyaspor katledildi'

Eski hakem, ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Twitter'da Alanyaspor'un katledildiğini yazdı

SPOR 07.10.2019, 01:20
'Alanyaspor katledildi'
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ESKİ hakem, ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Twitter'da "Yazıklar olsun böyle düzene. Beşiktaş'ı yarışa sokmak için Alanyaspor katledildi. Beşiktaş'ın penaltısı kesin yanlış. Alanya'nın ise verilmeyen mutlak penaltısı var. Alın o VAR sistemini de..." dedi. Çakar'a yanıt veren Dim "Süper Lig’de dekoderleri kurtarma haftalarına girdik; hayırlı olsun. Alanyaspor’u katledenler belli. Dün de VARdılar. Bugün de yarın da VAR olacaklar. İşlerine nasıl geliyorsa öyle VAR’lar!" dedi.

#hakem #AHMET ÇAKAR #twitter #Alanyaspor
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