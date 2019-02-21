TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Alanyaspor-Kasımpaşa maçına ise bu sezon Süper Lig'de hiç maç yönetmeyen Kayseri Bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen atandı. Bu sezon TFF 1. Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 5 maç yöneten Abdulkadir Bitigen, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un bugüne kadar hiç bir maçında görev yapmadı. 23 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.
Alanyaspor-Kasımpaşa maçını kim yönetecek?
MHK, Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı. Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı kritik mücadeleye ise Abdulkadir Bitigen atandı. Bitigen'in bu sezon Süper Lig'de hiç maç yönetmemesi ise dikkat çekti