Alanyaspor-Kasımpaşa maçını kim yönetecek?

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Alanyaspor-Kasımpaşa maçına ise bu sezon Süper Lig'de hiç maç yönetmeyen Kayseri Bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen atandı. Bu sezon TFF 1. Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 5 maç yöneten Abdulkadir Bitigen, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un bugüne kadar hiç bir maçında görev yapmadı. 23 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.