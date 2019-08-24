Alanyaspor - Kasımpaşa maçı bu akşam

SÜPER Lig'de yeni sezona Kayserispor galibiyeti ile başlayan Alanyaspor, ligin 2. maçında bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan temsilcimizde sakatlığı süren Lokman Gör dışında eksik bulunmuyor. Bu sezon lige 1 puanla başlayan Kasımpaşa ile Süper Lig'de daha önce 6 kez karşılaşan Alanyaspor, 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet aldı. Seride beraberlikle tamamlanan maç olmadı.

HEDEF GALİBİYET

Yeni sezonun iç sahadaki ilk maçında taraftarı önünde kazanarak 2'de 2 yapmak isteyen Alanyaspor, Kasımpaşa'yı İstanbul'a boş gönderme niyetinde. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Taraftarlarımızın da desteği ile maçı kazanmak istiyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirerek 2'de 2 yapmayı planlıyoruz. Ben, ekibim ve yeni transfer olan oyuncular, ilk kez Oba Stadyumu'nda bir maça çıkacak. Maç sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.