Alanyaspor Karadeniz seferinde

SPOR Toto Süper Lig'de 25 puanla 11. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, yarın (Pazar) deplasmanda 33 puanla 5. sıradaki Trabzonspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından akşam havayoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek. Kritik mücadele öncesi temsilcimizde sarı kart cezası bulunan Tzavellas ve N'Sakala forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu iki futbolcunun yerine stoperde Steven Coulker, sol bekte de Cenk Ahmet'e görev vermesi bekleniyor. Öte yandan, cezası biten Lucas Villafanez ve sakatlıktan kurtulan Sackey'nin de maç kadrosunda olacağı gelen bilgiler arasında.

'KAZANMAK İSTİYORUZ'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Tzavellas ve N'Sakala'nın cezalı olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı "Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Cezalı oyuncuların yerine aynı kalitedeki futbolcularımız oynayacak ve ellerinden geleni yapacaklar. Göztepe mağlubiyetini Trabzon'da unutturmak istiyoruz" dedi.

SOSA KADRODA OLACAK

Trabzonspor'da ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Sosa'nın hazır hale gelmesi üzerine kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi. Taktik antrenmanlarında orta saha ve savunmada farklı isimleri deneyen Karaman, son haftalarda Zargo Toure'de yaşanan düşüş nedeniyle bu oyuncunun yerine Hüseyin Türkmen'in yanında İranlı savunma oyuncusu Hosseini'ye forma vermesi bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 21:33