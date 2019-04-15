Alanyaspor Kanarya'ya hazırlanıyor

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 29. hafta maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak dev maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan turuncu yeşilliler, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular antrenman koşusu yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptılar. Aytemiz Alanyaspor, bugünü izinli geçirecek ve hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENER FORVETSİZ GELECEK

Önceki akşam oynanan Galatasaray maçında sarı kart gören Fenerbahçe'nin forveti Roberto Soldado, toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. İspanyol forvet Alanyaspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Islam Slimani'yi gözden çıkarması, Michael Frey'in de sakatlığı nedeniyle takımın tek forveti olarak Soldado kalmıştı. İspanyol golcünün cezalı olması sonrası Yanal'ın Aytemiz Alanyaspor maçında forvette Andre Ayew'e şans vermesi bekleniyor.