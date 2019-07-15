Alanyaspor kampta 2. etapta

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası’nda kampa girdi. Kamptaki ilk çalışmasını dün sabah yapan turuncu yeşilliler antrenman öncesi ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla ay yıldızlı bayrağımızı açtı. Alanyaspor, kampın ilk günündeki ikinci antrenmanı ise saat 17.00’de yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan turuncu yeşilli futbolcular, ardından yapılan çift kale maçta kıran kırana bir mücadele sergilediler. Alanyaspor'un Topuk Yaylası kampı, bugün yapılacak antrenmanlarla sürecek.