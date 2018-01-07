Alanyaspor kampı tam gaz sürüyor 

AYTEMİZ Alanyaspor'un devre arası önceki gün Goldcity Otel'de başladı. Kampın 2'nci gününde çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler, Goldcity Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde çalıştı. Topla ısınmanın ardından dar alanda kurulan çift kalede bire bir top kapma çalışması yapan oyuncuların hırslı görüntüsü görülmeye değerdi. Kampa katılan yeni transfer Barış Başdaş da takımdan ayrı düz koşu yaptı. Alanyaspor, hazırlık kampına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.