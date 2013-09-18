Alanyaspor kahvaltıda buluştu

18 Eylül 2013 Çarşamba 23:43
ALANYASPORLU teknik ekip, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltıda buluştu.
Yönetim kurulu üyesi Zülfikar Bozdoğan’ın düzenlediği kahvaltıda konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu; “Lige iyi bir başlangıç yaptık. Takımımızın çalışmalarını da yönetim olarak takip ediyor ve beğeniyoruz. Bu güzel sonuçlar için teknik ekip ve futbolcularımıza yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Bu gün kahvaltıda buluşmamızın amacı lig stresinden biraz uzaklaşmak ve yönetim ile futbolcular arasındaki bağı güçlendirmektir. Bu organizasyon içinde Sayın Zülfikar Bozdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonları sıklıkla yaparak lig mücadelesinde motivasyonumuzu da yüksekte tutacağız.” dedi.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 23:45