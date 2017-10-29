Alanyaspor kadrosunda zorunlu rotasyon

TURUNCU yeşillilerde gıda zehirlenmesi geçiren futbolcular Remy Riou ve Fabrice Nsakala, Beşiktaş’a karşı görev alamadı. Riou’nin yerine Haydar Yılmaz, Nsakala’nın yerine de Tzavellas ilk 11’de yer alan isimlerdi.
TRİBÜNLER DOLDU
Aytemiz Alanyaspor taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran Turuncu-Yeşilli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına 90 dakika destek verdi. Yaklaşık 750 kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.
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