Alanyaspor iyi başladı

TOPUK Yaylası Serkan Acar Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Aytemiz Alanyaspor, Haydar, Cenk Ahmet, Barış, Tzavellas, Kaan, Taha, Augusto, Hasan, Emre Akbaba, Efecan ve Emre Güral ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 16'ncı dakikasında gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası dışından Buğra'nın şutunda top üst direkten auta gitti. 35'inci dakikada Alanyaspor'un rakip ceza alanının sağ çapraz dışından kazandığı serbest vuruşu Emre Güral kullandı. Emre'nin vuruşunda top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı turuncu yeşillilerin üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor, maçın ikinci yarısına ise Ufuk, Welinton, N'Sakala, Baiano, Tzavellas, Sackey, Villafanez, Campos, Fernandes ve Bobo 11'i ile çıktı. 50'nci dakikada Arturo'nun yakın mesafeden vuruşu ağlara gitti ancak karşılaşmanın hakemi ofsayt kararı verdi. Karşılaşmanın 52'nci dakikasında sakatlanan Fernandes’in yerine oyuna genç oyuncu Erdinç Mergen girdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 19:30