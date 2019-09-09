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Alanyaspor istikrarda lider

Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, ligin ilk 3 haftasında aynı ilk 11'le sahaya çıkarak farklı bir istatistiğe imza attı. İstikrarlı oyununun ödülünü 9 puanla lider olarak alan turuncu yeşilliler, bugünlerde liderliğin tadını çıkarıyor

SPOR 09.09.2019, 20:12
Alanyaspor istikrarda lider
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SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor teknik direktörleri, tüm müsabakalara aynı 11'lerle başladılar. İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'ta başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma ve Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu, 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

KADROYU HİÇ BOZMADILAR

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı. Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Sivasspor ile Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, Malatyaspor ile Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.

EN FAZLA BJK VE BAŞAKŞEHİR

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü. Antalyaspor, Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile Kayserispor 19, Gazişehir, Göztepe ve Trabzonspor 18, Rizespor, Fenerbahçe ile Ankaragücü 17, Alanyaspor, Sivasspor ve Kasımpaşa ise 16 oyuncuyla mücadele etti. 

FORMA GİYENLER

Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:

TAKIMLAR            TOPLAM          İLK 11

Alanyaspor       16                     11
Antalyaspor     19                     14
Beşiktaş             22                     14
Malatyaspor              19                     14
Rizespor                      17                     13
Sivasspor           16                     12
Fenerbahçe     17                     13
Galatasaray      19                     16
Gazişehir         18                     15
Gençlerbirliği             19                     17
Göztepe            18                     17
Kayserispor               19                     15
Kasımpaşa       16                     13
Konyaspor        15                     11
Başakşehir               22                     17
Ankaragücü               17                     12
Trabzonspor             18                     16
Denizlispor                15                     11
 

#süper lig #Alanyaspor
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6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
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7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
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