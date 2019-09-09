Alanyaspor istikrarda lider
Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, ligin ilk 3 haftasında aynı ilk 11'le sahaya çıkarak farklı bir istatistiğe imza attı. İstikrarlı oyununun ödülünü 9 puanla lider olarak alan turuncu yeşilliler, bugünlerde liderliğin tadını çıkarıyor
SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor teknik direktörleri, tüm müsabakalara aynı 11'lerle başladılar. İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'ta başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma ve Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu, 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.
KADROYU HİÇ BOZMADILAR
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı. Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Sivasspor ile Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, Malatyaspor ile Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.
EN FAZLA BJK VE BAŞAKŞEHİR
İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü. Antalyaspor, Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile Kayserispor 19, Gazişehir, Göztepe ve Trabzonspor 18, Rizespor, Fenerbahçe ile Ankaragücü 17, Alanyaspor, Sivasspor ve Kasımpaşa ise 16 oyuncuyla mücadele etti.
FORMA GİYENLER
Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:
TAKIMLAR TOPLAM İLK 11
Alanyaspor 16 11
Antalyaspor 19 14
Beşiktaş 22 14
Malatyaspor 19 14
Rizespor 17 13
Sivasspor 16 12
Fenerbahçe 17 13
Galatasaray 19 16
Gazişehir 18 15
Gençlerbirliği 19 17
Göztepe 18 17
Kayserispor 19 15
Kasımpaşa 16 13
Konyaspor 15 11
Başakşehir 22 17
Ankaragücü 17 12
Trabzonspor 18 16
Denizlispor 15 11
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|Takımlar
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|P
|1. Alanyaspor
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|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
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|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
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|5
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|4
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|3
|4
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|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0