Alanyaspor istikrarda lider

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor teknik direktörleri, tüm müsabakalara aynı 11'lerle başladılar. İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'ta başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma ve Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu, 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

KADROYU HİÇ BOZMADILAR

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı. Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Sivasspor ile Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, Malatyaspor ile Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.

EN FAZLA BJK VE BAŞAKŞEHİR

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü. Antalyaspor, Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile Kayserispor 19, Gazişehir, Göztepe ve Trabzonspor 18, Rizespor, Fenerbahçe ile Ankaragücü 17, Alanyaspor, Sivasspor ve Kasımpaşa ise 16 oyuncuyla mücadele etti.

FORMA GİYENLER

Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:

TAKIMLAR TOPLAM İLK 11

Alanyaspor 16 11

Antalyaspor 19 14

Beşiktaş 22 14

Malatyaspor 19 14

Rizespor 17 13

Sivasspor 16 12

Fenerbahçe 17 13

Galatasaray 19 16

Gazişehir 18 15

Gençlerbirliği 19 17

Göztepe 18 17

Kayserispor 19 15

Kasımpaşa 16 13

Konyaspor 15 11

Başakşehir 22 17

Ankaragücü 17 12

Trabzonspor 18 16

Denizlispor 15 11

