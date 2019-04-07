Alanyaspor istifa ettirdi

SÜPER Lig’in 27. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybederek küme düşme hattında sıcaklığı iyice hisseden Bursaspor'da dün flaş bir gelişme yaşandı. Maçın ardından basın toplantısında "Baştan beri söylüyoruz. Çok mücadele ediyoruz, çok çalışıyoruz. Eksik bir kadromuz var. Mevcut kadromuz zaten çok eksik. İçinde bazı oyuncularımız da eksilince, bizim için zor bir dönem ve süreç başlıyor. Bakın rakibin kadrosuna, oyuna giren oyuncularına, bir de bizimkilere bakın. Zor yani, işimiz zor. Ne yapacağız, gidip oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyen Samet Aybaba, dün istifa etti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ile yapılan görüşmede, değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor’a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz" dendi.