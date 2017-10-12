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Alanyaspor İstanbul yolcusu

Başakşehir maçının Alanya'daki hazırlıklarını tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek

Alanyaspor İstanbul yolcusu

Başakşehir maçının Alanya'daki hazırlıklarını tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek

12 Ekim 2017 Perşembe 23:10
Alanyaspor İstanbul yolcusu
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SÜPER Lig'de yarın saat 16.30'da Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin Alanya'daki hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Safet Susic gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir idman yapan turuncu yeşilli oyuncular, bugün saat 14.00'de Cengiz Aydoğan Tesisleri'nden Antalya'ya hareket edecek. Antalya Havaalanı'ndan da İstanbul'a gidecek olan Aytemiz Alanyaspor kafilesi, daha önceden belirlenen bir otelde kampa girecek. Bu akşam son bir ter idmanı yapacak olan turuncu yeşilli oyuncular, daha sonra yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir MaçıAytemiz Alanyaspor
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