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Alanyaspor-İnegölspor maçının biletleri satışa çıkıyor 

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının biletleri bugün saat 15.00'de satışa sunulacak

SPOR 24.10.2019, 12:45
Alanyaspor-İnegölspor maçının biletleri satışa çıkıyor 
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BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nda 29 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00 itibariyle satışa çıkacak. Bu karşılaşmada kuzey ve güney kale arkası tribünleri bilet satışına açılmayacak ancak bu tribünlerden kombinesi olan taraftarlar, karşılaşmayı bir işlem yapmaksızın maraton tribününden izleyebilecek. Girişler için Passolig kartının zorunlu olduğu bu karşılaşmada bilet fiyatları şöyle: 

Maraton Tribünü: 10 TL
Misafir Tribünü: 10 TL

#Alanyaspor #İNEGÖLSPOR #Ziraat Türkiye Kupası
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