Alanyaspor İnegöl'e acımadı
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ağırladığı İnegölspor'u 3-0'la geçerek bir üst tura yükseldi. Turuncu yeşillilerin golleri, 24 ve 45'de Bakasetas, 44'de ise Bammou'dan geldi
SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası mesaisinde bu akşam İnegölspor'u ağırladı. Kupaya 4. turda dahil olan temsilcimiz, rakibini 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kupa maçında revizyona gitti. Turuncu yeşilli takımda Haydar, Kaan, Caulker, Baiano, Salih, Tayfur, Campos ve Bammou, ilk 11'de kendilerine yer buldu. Maçtaki ilk golü Bakasetas kaydetti. 24. dakikada Kaan Kanak'ın pasında topla buluşan Bakasetas çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 44'de ise sahneye Bammou çıktı. Tayfur Bingöl'ün ortasında penaltı noktasına hareketlenen Bammou rakip 2 oyuncunun arasından yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Maçtaki son golü ise ilk golün sahibi Bakasetas kaydetti. 45+1. dakikada iki oyuncudan şık bir çalımla sıyrılan Campos'un pasında Bammou, sağdan ceza alanına girdi. Bu oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topa geriden gelen Bakasetas plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti. Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselirken, İnegölspor ise kupaya veda etti.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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