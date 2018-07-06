Alanyaspor imza şov yapacak

SPOR Toto Süper Lig hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nda sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar iç transferde Taha Yalçıner, Ufuk Ceylan, dış transferde ise Eskişehirspor'dan Hasan Ayaroğlu, Kaan Kanak, İspanyol ekip Rayo Vallecano'dan Wanderson Baiano ve Yunan ekibi PAOK'tan Djalma Campos'u transfer eden turuncu yeşilli yönetim, pazartesi günü ise iki forvet oyuncusuna birden imza attırarak şov yapacak. Alanyaspor yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı golcü Bobo ile her konuda anlaştı. Oyuncu pazartesi günü kulüp tesislerinde 2 yıllık imza atacak. Turuncu yeşilliler, Antalyaspor forması giyen Almanya doğumlu Emre Güral ile de prensipte anlaştı. Emre de Bobo ile birlikte kendisini turuncu yeşilli yapan imzayı pazartesi günü atacak.