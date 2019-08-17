Alanyaspor ilki başardı 0-1

ALANYASPOR, Süper Lig'deki 4'üncü yılına muhteşem bir başlangıç yaptı. Daha önce 3 kez açılış maçında kaybeden turuncu yeşilliler, bugün konuk olduğu Kayserispor'u tek golle devirdi. Mücadeleye Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Efecan, Fernandes ve Cisse ilk 11'i ile başlayan temsilcimiz, ilk yarıda skor üretmekte zorlandı. İkinci yarının 61. dakikasında Ceyhun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı. 79'da sol kanattan yapılan ortada Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Salih'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı. 85. dakikada Djalma'nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda kaleci İsmail topu kornere çeldi. 86. dakikada ise sahneye Cisse çıkt. Djalma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa dokunan Cisse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada kaleci İsmail'in uzun topuyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrası Henrique'nin ağlara giden golü 'VAR' değerlendirmesi sonucu iptal edildi. Mücadelede başka gol olmadı ve Alanyaspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Turuncu yeşilliler, Süper Lig'deki 4. yılında açılış maçını kazanmasını bildi ve sezona 3 puanla başladı.