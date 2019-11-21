Alanyaspor ilk 3'te 

Galatasaray ise 9 golle en az gol yiyen takım olmayı başardı. Ligde 21 puanla liderliğini sürdüren Sivasspor, ligde 11 haftalık periyotta 11 golle en az gol yiyen ikinci takım olurken, Alanyaspor 12 golle üçüncü, Göztepe 12 golle dördüncü ve Fenerbahçe de 12 golle beşinci sırada yer aldı.