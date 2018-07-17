Alanyaspor ilk 10'da

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Transfermarkt verilerine göre yeni sezonda en pahalı Süper Lig kulüpleri arasında 7. sırada yer aldı. Son şampiyon Galatasaray'ın 84.59 milyon Euro ile zirvede yer aldığı listede Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından 27.15 milyon Euro'luk kadrosu ile birçok Süper Lig ekibini geride bırakan turuncu yeşilli takım, yükselişi ile dikkat çekti. Aytemiz Alanyaspor, yeni sezonda ligi ilk 10'da bitirme hedefini şimdiden koydu.