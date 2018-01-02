Alanyaspor ikinci yarıya hazırlanıyor

SÜPER Lig'in ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak. Bugün sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde ikinci yarının ilk antrenmanını yapacak olan turuncu yeşilliler, 5 Ocak'ta ise Goldcity Otel'de yapılacak olan 10 günlük kampa katılacaklar.