Alanyaspor için zorlu süreç

TURUNCU yeşilliler lige iyi başlayan bu iki takımla peş peşe yapacağı maçların ardından 10. hafta maçında 28 Ekim'de son şampiyon Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu zorlu süreci en az kayıpla atlatmak isteyen Aytemiz Alanyaspor , bu zorlu sürecin ardından Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Edirnespor'u sahasında ağırlayacak.

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