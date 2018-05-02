Alanyaspor için tek yürek

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 5 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı Osmanlıspor maçına kilitlendi. Mesut Bakkal'ın gelmesiyle 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alarak 35 puana yükselen turuncu yeşilliler, ligdeki ikinci yılında da Süper Lig'de kalmak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, dünü tek antrenman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Bazı oyuncular idman sonunda bireysel şut çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan futbolculardan M'Billa, Welinton ve Fernandes ise antrenmana katılmadı.

TARAFTAR KENETLENDİ

Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarlar, kritik Osmanlıspor maçının önemine dikkat çekerek tüm sporseverleri Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan maça davet ettiler. Oba'da alınacak 3 puan ile takımlarının ligde tutunacağını söyleyen turuncu yeşil sevdalıları, "Alanyaspor'umuz iki yıldır Süper Lig'de. Bu ligde kalıcı olabilmek için mücadele veriyor. Bizlere düşen görev de, takımımızı son dakikaya kadar desteklemek ve yanında olmak. Osmanlıspor maçında da tribünlerimizi tıklım tıklım doldurarak 3 puanı alalım ve bu dev arenada boy göstermeye devam edelim. Şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayan takımımız, bu ligde kalarak başarısını tekrarlayacaktır" dediler.