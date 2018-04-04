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Alanyaspor için tek hedef 3 puan

Süper Lig'de son 4 maçta 7 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında ağırlayacağı Akhisarspor engelini kayıpsız aşarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor

Alanyaspor için tek hedef 3 puan

Süper Lig'de son 4 maçta 7 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında ağırlayacağı Akhisarspor engelini kayıpsız aşarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor

04 Nisan 2018 Çarşamba 23:21
Alanyaspor için tek hedef 3 puan
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan temsilcimiz, 8 Nisan Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünü tek antrenmanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor dün taktik çalıştı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın ikinci bölümünde Akhisarspor maçının taktik provasını yaptı. 

10 BİN NEDEN OLMASIN?

Aytemiz Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmada seyirci rekoru kırılmıştı. Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarında tribünlerin tamamını dolduran turuncu yeşilli taraftarların, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Akhisarspor'u ağırlayacağımız maçta da tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Deneyimli teknik adam Mesut Bakkal da her fırsatta Alanyaspor taraftarlarından övgüyle bahsederek, "Gerçekten çok coşkulu ve ateşli bir taraftarımız var. Tribünler böyle olduğu sürece biz bu sahada maç kaybetmeyiz" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporAkhisarspor
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