Alanyaspor için Sergen Yalçın iddiası

- Fikri Berker PAKNA

ÜST üste alınan başarısız sonuçların ardından hafta başında deneyimli teknik adam Mesut Bakkal ile yolları ayıran ve çalışmalarına alt yapı hocası Mustafa Camunak yönetiminde devam eden Aytemiz Alanyaspor'da hoca arayışları hız kazandı. Kulislerde Tamer Tuna ismi ağırlık kazansa da Alanyaspor yönetiminin bir sürpriz yapmaya hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yönetimin sürpriz hamlesi ise Sergen Yalçın.

SERGEN YALÇIN İDDİASI KUVVETLENDİ

Hoca arayışlarını hızlandıran turuncu yeşilli ekipte, kulübe yakın kaynaklar, yönetimin Sergen Yalçın ile temas halinde olduğunu, hatta Yalçın'ın Fenerbahçe maçını tribünden izleyeceğini iddia etti. Aytemiz Alanyaspor yönetimi hoca konusunda ser verip sır vermiyor ancak spor kamuoyunda Sergen Yalçın ile İstanbul'da pazarlıkların sonlandırılacağı ve Yalçın'ın haftabaşında imza atacağı konuşuluyor.

SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ

Sergen Yalçın, futbol hayatında 390 maçta forma giydi, bu maçların 347'si Süper Lig'de, 21'i 1. Lig'de ve 22'si de 2. Lig'de oldu. 230 kez Beşiktaş, 36'şar kez Galatasaray ve İstanbulspor, 24 kez Fenerbahçe, 22 kez Etimesgut Şekerspor, 21 kez Trabzonspor ve Eskişehirspor formaları giydi. 60 kez milli takımlara çağrılan Sergen Yalçın, ilk olarak Beşiktaş PAF takımında oynarken 1 Mart 1989'da Tiflis Turnuvası'nda SSCB'ye karşı U-16 formasını giydi. 21 Ocak 1990'da ise yine SSCB'ye karşı oynan bir özel maçta ilk kez U-18 forması giydi. 13 Mayıs 1992'de ise İsrail'le oynanan bir özel maçta U-21 olup, ümit milli formayı giydi. 2013-2014 sezonunda 11. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak lige iyi bir başlangıç yapamayan Gaziantepspor, Bülent Uygun'la yollarının ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Gaziantepspor'daki hocalık başlangıcının ardından Yalçın sırasıyla Sivasspor (2014-2015), Gaziantepspor (2015-2016), Kayserispor (2016-2017), Eskişehirspor (2017) ve Konyaspor'u (2017-2018) çalıştırdı.