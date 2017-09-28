'Alanyaspor için önemli bir maç'

TRABZON'DA 3-0 geriye düşmelerine rağmen 4-3 kazandıkları maçla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 4 büyüklerden 2 takımla üst üste maç yapmanın kolay olmadığını söyledi. "Maça aslında kötü başlamadık" diyen Çavuşoğlu, "Trabzonspor maçı tabi bizim için önemli bir deplasman. 4 büyüklerden bir tanesi, bu sene iyi de bir kadrosu var ve iyi bir çıkış yakaladılar. Tabi bizim de içeride kaybettiğimiz Fenerbahçe maçından sonra, 4 büyüklerden 2 tanesiyle peş peşe oynamak kolay değil bizim için. Maça kötü başladık. Bireysel hatalardan dolayı iki tane peş peşe gol yedik. Sonra bir ofsayt pozisyonundan doğan bir penaltı pozisyonu vardı. Bir anda 32'nci dakikada 3-0 mağlup duruma düştük. Zor bir skor, maçın 3'te 1'lik diliminde üç gol yemişsin. Hocamız 39. dakikada 2 değişiklik birden yaptı. Emre Akbaba ile Gassama Fenerbahçe maçındaki sakatlıklardan dolayı sadece ter idmanıyla bu maça çıktılar. İlk yarının son dakikalarında Vagner'in orta sahadan aldığı topla tüm yarı sahayı geçerek kalecinin bacak arasından atmış olduğu gol, takımı bir anda fitillemiş oldu" dedi.

'ŞIMARIK OLMAYACAĞIZ'

Trabzonspor'a Trabzon'da 3-0 gerideyken 4 gol atarak galip gelmenin kolay bir iş olmadığını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu "Böyle skorlar çok nadiren olur. Bir Anadolu takımı olarak da ilk olduğunu düşünüyorum. Bunlar futbolun içerisinde oluyor, olabiliyor. Neticede 4-3 galip geldik, bizim için iyi bir sonuç ve moral oldu. Fenerbahçe maçından sonra bir başka büyük ile oynamak ve kazanmak büyük başarı. Ama daha ligin başındayız, Trabzonspor maçında galip gelmemiz bizim önümüzü çok açmıyor. Tabii ki moral, motivasyon olarak iyi olsa da, önümüzde daha çok maç var. O maçlarda iyi neticeler almamız lazım ki, söylediğimiz gibi bu ligde kalıcı olalım. Artık o maç geride kaldı. Orada galip geldik diye şımarıklık içerisinde, çok önemseyecek bir pozisyon içerisinde değiliz. Futbolda her zaman bu neticeler var ve olabiliyor. Takım için esas önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı. O maçı alırsak, Trabzon'daki galibiyetin bir önemi, anlamı olacak. İnşallah ona hazırlanacağız. Bizim için önemli bir maç" ifadelerini kullandı.