Alanyaspor için moralli başlangıç

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da neşeler yerinde. Sahasında Bursaspor'u da yenerek taraftarlarını sevindiren turuncu yeşilliler, maçın ardından 2 gün galibiyet izni yaptı. Bugün saat 17.00'de Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplanarak ligin 28. haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak olan Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalışacak. Bursaspor maçını tribünden takip eden ve 2 maçlık cezasının 1'ini çeken Sergen Yalçın, Malatyaspor maçında da tribünde olacak. Öte yandan, Bursaspor maçında sarı kart gören savunma oyuncusu Welinton Souza da cezalı duruma düştü. Brezilyalı stoper cezalı duruma düştüğü için Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

