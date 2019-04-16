Alanyaspor için kırmızı alarm

Pazar günü İstanbul devi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da forvet alarmı verildi. Sağlık ekibi, sakatlıkları süren Cisse ve Sural için yoğun bir mesai harcıyor

Alanyaspor için kırmızı alarm
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 29. hafta maçında 21 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi turuncu yeşilli takımda sakatlık kabusu yaşanıyor. Antrenmanda sakatlanan Cisse ve Sural'dan Malatyaspor maçında faydalanamayan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, sağlık ekibine talimat vererek her iki oyuncunun da Fenerbahçe maçına kadar yetiştirilmesini istediği öğrenildi. Dünü izinli geçiren Aytemiz Alanyaspor futbolcuları hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Sergen Yalçın gözetiminde yapılacak idman saat 17.00'de başlayacak. 

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