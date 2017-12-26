Alanyaspor için İlhan Depe iddiası

SÜPER Lig'de ilk yarı sona erer ermez transfer dedikoduları da aldı başını gidiyor. Boşnak teknik adam Susic'le yollarını ayıran temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un, Fernandes'in alternatifi olarak düşündüğü Karabüksporlu kanat oyuncusu İlhan Depe'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Sözleşmesi 2019 Mayıs ayında sona erecek oyuncu ile ilgilendiği öne sürülen turuncu yeşilli yönetimin, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta görev alan tecrübeli oyuncu ile temaslarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.
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