Alanyaspor için hedef kara kartal

SPOR Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftasonu Göztepe'yi konuk eden Aytemiz Alanyaspor, rakibi ile 1-1 berabere kalarak puanını 28'e yükseltmişti. Süper Lig'e verilen milli aradan dolayı Göztepe maçının ardından oyuncularına 2 gün izin veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımı bugün toplayarak Beşiktaş maçı hazırlıklarını başlatacak. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelerek Beşiktaş maçının ilk antrenmanını yapacak olan turuncu yeşillilerde ülkelerinin milli takımlarına giden Emre Akbaba, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana yer almayacaklar.

Aytemiz Alanyaspor'un başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Teknik Direktör Mesut Bakkal, Göztepe'den çok ucuz bir gol yiyerek galibiyeti kaçırdıklarını ifade etmişti. Beşiktaş'ı gözüne kestiren tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor'un daha önce hiç puan alamadığı siyah beyazlı takımı kendi evinde yenmenin planlarını yapıyor. Milli takımlara giden oyuncuların kendisini memnun ettiğini söyleyen Bakkal, "Oyuncularımız lige verilen arada hiç değilse maç oynayıp gelecekler. Bu bizim için avantaj. Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız maça iyi hazırlanarak puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.