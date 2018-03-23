Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...

Alanyaspor için hazırlık sınavı

Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmeyecek olan Aytemiz Alanyaspor, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Tosno ile hazırlık maçı yapacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda bugün oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak

Alanyaspor için hazırlık sınavı

Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmeyecek olan Aytemiz Alanyaspor, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Tosno ile hazırlık maçı yapacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda bugün oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak

23 Mart 2018 Cuma 23:05
Alanyaspor için hazırlık sınavı
banner404

SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında olan ve izinli olan oyuncular katılmadı. Toplu halde yapılan ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapan oyuncuların son derece hırslı ve neşeli oldukları gözlendi. 

RAKİP RUSYA'DAN
Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arayı fırsat bilen Aytemiz Alanyaspor, bugün Manavgat'ta bir hazırlık maçı yapacak. Rusya Premier Ligi ekiplerinden Tosno ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, Beşiktaş maçı öncesinde ciddi bir sınav vermiş olacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin ardından Alanya'ya dönecek olan Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'den Emre hamlesi
Başakşehir'den Emre hamlesi
Mesut Bakkal 54 yaşına girdi
Mesut Bakkal 54 yaşına girdi
'Geçmiş olsun' dediler
'Geçmiş olsun' dediler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim