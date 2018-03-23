Alanyaspor için hazırlık sınavı

SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında olan ve izinli olan oyuncular katılmadı. Toplu halde yapılan ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapan oyuncuların son derece hırslı ve neşeli oldukları gözlendi.

RAKİP RUSYA'DAN

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arayı fırsat bilen Aytemiz Alanyaspor, bugün Manavgat'ta bir hazırlık maçı yapacak. Rusya Premier Ligi ekiplerinden Tosno ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, Beşiktaş maçı öncesinde ciddi bir sınav vermiş olacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin ardından Alanya'ya dönecek olan Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.