Alanyaspor için bu maç artık daha da önemli

SÜPER Lig'in 13. hafta maçında 30 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Ankaragücü'nü konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının ardından izin yapmayarak çalışmalarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Mücadelede forma giymeyen futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman öncesi oyuncuları ile bir toplantı yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçında yapılan hataları tek tek anlattı. Son haftalarda üçüncü bölgede etkisiz kaldıklarını ve bunu çözüme kavuşturmaları gerektiğini oyuncularına anlattığı belirtilen Bulut'un, "Göztepe maçından önce 'Üst üste evimizde oynayacağız. Bu maçları hatasız geçerek zirve yarışımızı sürdürürüz' diyorduk ama atamadığımız ve 1 gol yediğimiz maçta yenildik. Ankaragücü maçı artık bizim için daha önemli. Bu maçı alarak zirve yarışından kopmamalıyız" dediği öğrenildi. Alanyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.