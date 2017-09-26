Alanyaspor için başlayan kampanyadan ses yok

ALANYA Belediye Meclis Salonu'nda Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu önderliğinde yapılan tanıtımın ardından başlatılan 'Haydi Alanya, Kombineni Al, Kulübüne Sahip Çık' kampanyasından ses seda çıkmıyor. Projeye önderlik yapan Kaymakam Harputlu, tanıtım toplantısında "Bu birlik ve beraberliğin devam etmesi halinde Aytemiz Alanyaspor'un çok iyi yerlere gelmesini sağlayacağız. Alanyaspor'un yaptığı tanıtım çok önemli. Bu projeye Alanya'da yaşayan herkesi katılmaya davet ediyoruz. Gücü yeten kombine, yetmeyen Passolig kartı alarak kulübe katkı sağlayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

HİÇ TALEP YOK

Aytemiz Alanyaspor'un TFF 2. Lig ve 1. Lig'de mücadele ettiği dönemlerde görev yapan kaymakamlar Hulusi Doğan, Erhan Özdemir ve Hasan Tanrıseven, o dönem düzenledikleri kampanyalar ile kulübe 500 ile 1 milyon TL arasında kaynak sağlamışlardı. Kulüpten edinilen bilgiye göre, kampanyanın tanıtımının yapılmasından sonra Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne herhangi bir kombine talebinin gelmediği öğrenildi.

SÖZLER BOŞA MIYDI?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, yaklaşık 2 ay önce yapılan toplantıda "Sorunlara hep birlikte eğilerek destek vermeliyiz. BŞB Başkanımız Menderes Türel de sporu ve Alanyaspor'u çok seviyor. Onun da desteğiyle üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğimize söz veriyorum" demişti. Henüz somut bir girişimin olmaması ise "Verilen sözler boşa mıydı?" dedirtti.

ÇALIŞMA BAŞLADI AMA

11 Ağusots'ta başlayan ve yaklaşık 100 gün sürmesi planlanan kampanyaya öncülük yapmak için Alanya Belediyesi de 2 bin personelin Passolig kartı, 500 personelin de kombine kartı alması için çalışma başlatmıştı. Ancak henüz bir kombine talebinin gelmediği öğrenildi. Oysa Başkan Yücel "Alanya için hazırlanan her proje bizim için çok önemlidir. Ortak değerimiz olan Alanyaspor'u yaşatmak hepimizin görevidir. Kampanyayı teşvik etmek amacıyla şahsım adına 100 adet kombine kart satın alacağım" demişti.

