Alanyaspor hırslı başladı! Dersimiz Kasımpaşa

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 19 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli oyuncular, basına kapalı olan idmanın ikinci bölümünde ise taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Ioannis Maniatis katılmadı.

KRAL ANTRENMANDA

Aytemiz Alanyaspor'un devre arası kampına katılmayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Brezilyalı yıldız Vagner Love da dünkü idmanda yer alarak spekülasyonlara adeta nokta koydu. Adı Flamengo ile anılan ve kendisinin de transfer olmayı istediği öne sürülen Vagner Love, Kasımpaşa maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.