Alanyaspor hırs küpü

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçın Alanya'daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, bu sabah havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek. Takımının başında çıktığı maçlarda hiç yenilgi yüzü görmeyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş karşısında da oyuncularından puan ya da puanlar istiyor. "Çok iyi bir oyuncu grubum var" diyen tecrübeli teknik adam, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularına galibiyetin şifresini verdi.

'BEŞİKTAŞ'A GOLÜM VAR'

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu M'Billa Etame'nin Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Antrenmanlardaki hırsıyla göze çarpan oyuncu "Beşiktaş'ı iyi tanıyorum. İyi bir ekip ama biz de son haftalarda aldığımız sonuçlarla kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Beşiktaş'ı İstanbul'da yenerek 3 büyüklere karşı ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Kendimi çok iyi ve formda hissediyorum. Beşiktaş'a yarın golüm var" dedi.