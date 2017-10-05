Alanyaspor hazırlıklara başlıyor

TRABZON zaferi ve farklı Gençlerbirliği galibiyeti ile son iki haftadır adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor'da 4 günlük izin bugün sona eriyor. 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün başlayacak olan turuncu yeşilliler, saat 10.00'da haftanın ilk idmanını yapacak. Teknik Direktör Safet Susic gözetimine yapılacak olan antrenmana milli takımlarda bulunan Maniatis, Tzavellas, Gassama, Lungu, Fofana ve Landel ile izinli olan oyuncular katılmayacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.