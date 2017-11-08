Alanyaspor hazırlık sınavı

SÜPER Lig'e verilen milli arada turuncu yeşilli takım boş durmayacak. Takımda kadro derinliği oluşturabilmek için antrenman dışında da oyuncularını izlemek isteyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, lige verilen milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirerek forma şansı bulamayan oyuncularına şans verecek. Toplamda 7 as oyuncunun milli takımlarda olduğu bu arayı fırsata çevirmek isteyen Susic, lig maçlarında kadroya giremeyen oyuncularını deneyecek.

MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR

Aytemiz Alanyaspor'da Akhisar zaferinden sonra verilen 3 günlük izin ise bugün sona eriyor.

Haftanın ilk antrenmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak olan turuncu yeşilli oyuncular, Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde çalışmalarına başlayacak. Ülkelerinin milli takımlarında olan Gassama, Tzavellas, Maniatis, N'Sakala, Landel, Fofana ve Emre Akbaba, bugün yapılacak olan antrenmanda yer almayacaklar.