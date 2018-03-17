Alanyaspor Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sapadere Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alanda ayrılan 30 dönümlük 'Alanyaspor Hatıra Ormanı' alanına çam fidanı dikti. Fidan dikimine Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez de eşlik etti.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu olarak toplu halde Sapadere'ye giderek fidan dikim etkinliğine katıldıklarını söyledi. Yanan ormanlık alana toplam 200 bin ağacın ekilebileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün yönetim kurulu olarak bize ayrılan yere ekim yaptık ancak ekim işlemi orman işçilerimiz tarafından tamamlanacak." dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü Memuru Hatice Ören, Alanyaspor Store'dan aldığı turuncu yeşilli formayı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na imzalattı.