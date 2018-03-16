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Alanyaspor harıl harıl

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü oynanacak olan Göztepe maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor harıl harıl

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü oynanacak olan Göztepe maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

16 Mart 2018 Cuma 00:49
Alanyaspor harıl harıl
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AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmasıyla sürdürdü. Esneme hareketleriyle sona eren antrenmanda sakatlığı bulunan Berkan Emir takımdan ayrı koşu yaptı. 
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı minik öğrenciler de izledi. Alanya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrencileri, okul müdürü Fatma Üstündağ ve öğretmenleri idmandan önce futbolcular, teknik ekip ve kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra antrenmanın ısınma bölümünü izleyen özel öğrenciler, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. 
TED Alanya Koleji 3'üncü sınıf öğrencileri de 'Alanyaspor Store' mağazasından aldıkları formaları antrenman sonunda futbolculara imzalattı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Asbaşkan Kamil Köseoğlu ile birlikte antrenmanı izleyen öğrenciler daha sonra imzalattıkları formaları giyerek fotoğraf çektirdi. 
Antrenmanın sonunda hal komisyoncusu Orhan Metin ise teknik heyet ve futbolculara muz ikram ederek Göztepe maçında başarı diledi.


 

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