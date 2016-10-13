'Alanyaspor hafife alınamaz'

Ünlü futbol yazarı Mehmet Demirkol, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi. Demirkol, Turuncu-Yeşilli takımın iki maçtır mağlup olmasına rağmen hafife alınmayacak bir takım olduğunun altını çizdi

NTV Spor ekranlarında futbol yorumculuğu yapan ünlü futbol yazarı Mehmet Demirkol, Aytemiz Alanyaspor'un hafife alınacak bir takım olmadığını söyledi. Demirkol, "Aytemiz Alanyaspor, her ne kadar geçen hafta Başakşehir karşısında sürklase olsa ve bir önceki hafta Adanaspor karşısında kaybetse de orta sahada alan bulduğunda, özellikle de karşısında topa sahip olabilen bir ekip olmadığında etkili hücum ediyor. 3-0 kazandıkları Trabzonspor maçında ve kaybetmelerine rağmen Adana karşılaşmasının ilk yarısında sayısız pozisyona girdiler" dedi.