Alanyaspor - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nun oynanacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Villafanez, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da M'Billa ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Göztepe ise, Beto, Tanju, Silva, Schwechlen, Traore, Rotman, Pereira, Gouffran, Sabri, Halil ve Demba Ba ilk 11'i ile sahada olacak.