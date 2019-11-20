Alanyaspor-Göztepe maçının hakemi Volkan Bayarslan

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig 12. hafta karşılaşmalarından olan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçına, İstanbul Bölgesi hakemlerinden Volkan Bayarslan'ı atadı. Bu sezon Süper Lig'de 3, TFF 1. Lig'de ise 1 maç yöneten Bayarslan, bugüne kadar turuncu yeşilli temsilcimizin ise 7 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu önemli mücadelede Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Şeref Taştan olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olurken, AVAR hakemi olarak da Mert Güzenge görev yapacak.