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Alanyaspor Göztepe karşılaşmasında 1 puana razı oldu

Süper Lig'de bugün Göztepe'yi ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın çok kötü yönettiği mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu

Alanyaspor Göztepe karşılaşmasında 1 puana razı oldu

Süper Lig'de bugün Göztepe'yi ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın çok kötü yönettiği mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu

18 Mart 2018 Pazar 15:30
Alanyaspor Göztepe karşılaşmasında 1 puana razı oldu
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SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında konuk eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye hızlı başlayan turuncu yeşilliler maçın ilk 10 dakikasında 3 net gol pozisyonuna girdi ama topu filelerle buluşturamadı. İlk yarıda bir topu da direkten dönen Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarıya daha atak başladı. Aradığı golü de 76. dakikada Douglas ile buldu. Fernandes'le sağ çizgide paslaşan Cenk Ahmet içeriye nefis ortaladı. Douglas da gelen bu ikramı geri çevirmedi ve golünü attı 1-0. Bu golden 2 dakika sonra Fernandes rakibini de geçerek kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı ancak rakibi tarafından formasından çekildi ve yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya bariz penaltı pozisyonuna 'Devam' dedi ve tribünlerden büyük tepki çekti. Alanyaspor bu beraberlikle 28 puana yükselirken, Göztepe de 40 puana ulaştı.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
GöztepeAlanyaspor
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