Alanyaspor - Göztepe karşılaşması yarın

SPOR Toto Süper Lig'de 2 haftadır kazanan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak olan mücadelenin son hazırlığını bugün yapan turuncu yeşilliler, bugün tesislerinde çalıştı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından çıkış koşuları ile devam etti. Esneme hareketleriyle antrenmanı tamamlayan Alanyaspor'da bazı oyuncular ise duran top çalışması yaptı.