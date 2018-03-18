Alanyaspor- Göztepe karşılaşması- CANLI ANLATIM

ALANYASPOR - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Aaat 13:30'da başlayacan mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar yenialanya.com'da.

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TAKIM KADROLARI

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nskala, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Mbilla

Yedekler: Remy, Berkan, Maniatis, Barış, Doğuglas, Birol, Fofana, C. Ahmet, Emre Nefiz, H. Emiroğlu

Göztepe: Beto, Tanju, Reis, Leo, Traore, Rotman, Castro, Sabri, Halil, Gouffran, Demba Ba

Yedekler: Günay, Muhammed Enes, Kosanovic, Kerem Atakan, Scarione, Axel, Serkan, Tayfur, Doğanay, Ghilas

Aytemiz Alanyaspor'da Emre Akbaba cezalı, Berkan ve Emirse sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Göztepe'de ise Ömer ve Hakan sakat, Poko ve Selçuk ise cezalı durumda.

İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabaka 3-3 beraberlikle sona ermişti.