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Alanyaspor- Göztepe karşılaşması- CANLI ANLATIM

Süper Lig'de Mesut Bakkal ile çıktığı 2 maçı kazanan Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 26. hafta maçında 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Göztepe ile karşılaşacak. Alanyaspor çıkışını sürdürmek için kazanmak istiyor. Göztepe ise deplasmanda kazanamama serisini sonlandırma peşinde

Alanyaspor- Göztepe karşılaşması- CANLI ANLATIM

Süper Lig'de Mesut Bakkal ile çıktığı 2 maçı kazanan Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 26. hafta maçında 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Göztepe ile karşılaşacak. Alanyaspor çıkışını sürdürmek için kazanmak istiyor. Göztepe ise deplasmanda kazanamama serisini sonlandırma peşinde

18 Mart 2018 Pazar 13:20
Alanyaspor- Göztepe karşılaşması- CANLI ANLATIM
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ALANYASPOR - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Aaat 13:30'da başlayacan mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar yenialanya.com'da.

CANLI ANLATIMM İÇİN TIKLAYINIZ...

TAKIM KADROLARI

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nskala, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Mbilla
Yedekler: Remy, Berkan, Maniatis, Barış, Doğuglas, Birol, Fofana, C. Ahmet, Emre Nefiz, H. Emiroğlu

Göztepe: Beto, Tanju, Reis, Leo, Traore, Rotman, Castro, Sabri, Halil, Gouffran, Demba Ba
Yedekler: Günay, Muhammed Enes, Kosanovic, Kerem Atakan, Scarione, Axel, Serkan, Tayfur, Doğanay, Ghilas

Aytemiz Alanyaspor'da Emre Akbaba cezalı, Berkan ve Emirse sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Göztepe'de ise Ömer ve Hakan sakat, Poko ve Selçuk ise cezalı durumda.
İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabaka 3-3 beraberlikle sona ermişti.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 15:43
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