Alanyaspor - Göztepe karşılaşması bugün

Süper Lig'de Mesut Bakkal ile çıktığı 2 maçı kazanan Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 26. hafta maçında 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Göztepe ile karşılaşacak. Alanyaspor çıkışını sürdürmek için kazanmak istiyor. Göztepe ise deplasmanda kazanamama serisini sonlandırma peşinde.
Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
18 Mart Pazar günü saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar yenialanya.com'da.
Muhtemel 11'ler...
Alanyaspor: Haydar, Lamine Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan Karaca, Villafanez, Junior Fernandes, Mbilla
Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Reis, Traore, Rotman, Ngando, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba
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