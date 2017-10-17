Alanyaspor Göztepe için hazırlanıyor

ZOR maçların takımı Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'yi gözüne kestirdi. Haftayı Başakşehir mağlubiyeti ile kapatan ancak oynadığı güzel ve istekli futbol ile göz dolduran turuncu yeşilliler, 16 puanla lider Galatasaray'ın hemen ardından 2. sırada bulunan Göztepe ile 20 Ekim Cuma günü deplasmanda karşılaşacak. Güçlü ve formda takımlara karşı bugüne kadar galip gelmesini bilen Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı mücadelede Göztepe'ye 'dur' deme peşinde olacak.
İLK MESAİ BAŞLADI
Başakşehir maçının ardından pazar gününü izinli geçiren turuncu yeşilli futbolcular, teknik direktör Safet Susic gözetiminde haftanın ilk antrenmanını dün akşam saat 18.00'de gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise mini kale maç yapıldı. Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına bu sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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