Alanyaspor Göztepe deplasmanında hakem kurbanı

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi İzmir'de son buldu. Ligin 21. hafta maçında bugün Göztepe'ye konuk olan turuncu yeşilliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maça hızlı başlayan ekip Aytemiz Alanyaspor oldu. Henüz 1. dakikada Campos'un sert şutu kaleci Beto'dan geri döndü. 4. dakikada ise Djalma’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. Cisse 12. dakikada bir gol daha kaçırdı. Fernandes’in ortasında Göztepe savunması bir an duraksadı. Topu önünde bulan Cisse’nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı. Bu dakikadan sonra da Göztepe'nin atakları sıklaştı ve ev sahibi ekip 20. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 32. dakikasında Andre Castro’nun sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Borges'in kafa vuruşu filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi. 42'de ise sahneye Tzavellas çıktı. Campos'un korner atışında topa iyi yükselen Tzavellas, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirerek ilk yarının skorunu tayin etti.

Aytemiz Alanyaspor, maçın ikinci yarısına da aynı ilk 11'le başladı. Turuncu yeşilliler aradığı beraberlik golünü ise 74. dakikada Cisse ile buldu. Fernandes'in ara pasında çaprazdan ceza sahasına giren Papiss Cisse, kalecinin kapattığı köşeye ayak içiyle çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Maçın kırılma anı ise 88. dakikada yaşandı. Nabil Ghilas, ceza sahasına girerken estetik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını son dakikalarda 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarıyı dikkate aldı ve golden önceki pozisyonu inceledi. Ghilas'ın sol koluyla Baiano'yu ittirmesini es geçen Fırat Aydınus golü verdi ve 3 puanı Göztepe'ye hediye etti. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle 25 puanda kalırken, Göztepe ise 25 puana yükseldi ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

MAÇ SONA ERDİ.

90' (Göztepe) Göztepe'de kaleci Beto hakemin düdüğünden sonra oyunu soğuttuğu gerekçesi ile sarı kart görüyor.

90' (Ayt. Alanyaspor) Konuk ekipte son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Giorgos Tzavellas oyundan alınırken yerine Steven Caulker oyuna dahil oluyor.

90' (Göztepe) Göztepe'de Serdar Gürler rakibi Efecan Karaca'ya yaptığı faulden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

90' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 7 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

89' (Göztepe) GOOOLL!! Göztepe, Nabil Ghilas ile tekrar öne geçiyor!

88' (Ayt.Alanyaspor) 78 numaralı Junior Fernandes oyundan çıktı. Yerine 90 numaralı Josef Sural girdi.

85' Junior Fernandes ve Andre Castro karşılıklı girdikleri ikili mücadele sonrasında kısa süreli sakatlık geçiriyorlar.

82' (Alanyaspor) 11 numaralı Ozan Tufan çıktı. Yerine 88 numaralı Taha Yalçıner girdi.

82' (Göztepe) 63 numaralı Deniz Kadah çıktı. Yerine 9 numaralı Nabil Ghilas girdi.

81' (Göztepe) 18 numaralı Serdar Gürler sarı kart gördü.

80' (Göztepe) Sarı kırmızılılarda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Celso Borges oyundan alınırken yerine Yoan Gouffran oyuna dahil oluyor.

76' (Ayt. Alanyaspor) 31 numaralı Georgios Tzavellas sarı kart gördü.

74' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse ile beraberliği yakalıyor!

72' (Göztepe) Sağ kanattan gelişen atakta Celso Borges ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Andre Castro kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

71' (Göztepe) Sarı kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Andre Poko oyundan alınırken yerine Alpaslan Öztürk oyuna dahil oluyor.

67' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

64' (Göztepe) Sarı kırmızılılarda düdükten sonra topu yere vurduğu gerekçesi ile sarı kart görüyor.

62' (Göztepe) Göztepe iki pozisyon ard arda gole çok yaklaşıyor. İlk pozisyonda Andre Poko'nun pası ile Yasin Öztekin şık bir topuk çalımı ile ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girerek şansını deniyor ancak kaleci Beto gole izin vermiyor. Poziyonun devamında Yasin sağ tarafta tekrar topla buluşuyor ve ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan Serdar Gürler gelişine çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

61' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor'da Fabrice N'Sakala rakibi Yasin Öztekin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

60' Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

57' (Ayt. Alanyaspor) Sağ kanattan gelişen atakta Djalma Campos ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Papiss Cisse sağ ayağı ile gelişine vuruşunu yapıyor ancak kaleci Beto meşin yuvarlağı sağ köşeden çıkartmayı başarıyor.

54' (Göztepe) 8 numaralı Andre Castro sarı kart gördü.

52' (Göztepe) Savunma arkasına gönderilen pasa Serdar Gürler hareketleniyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

49' (Ayt. Alanyaspor) Efecan Karaca sağ kanattan hareketleniyor ve ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Ozan Tufan kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

48' (Ayt. Alanyaspor) Sağ kanattan gelişen atakta Welinton Silva ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya doğru hareketlenen Junior Fernandes yerden seken topa kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Beto'nun üzerine gidiyor.

47' (Ayt. Alanyaspor) Topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Baiano doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol üst tarafından dışarı gidiyor.

46' Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Göztepe'nin vuruşu ile başlıyor.

İLK YARI 2-1 GÖZTEPE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

45' Hakem Fırat Aydınus'ın düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

45' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45' (Göztepe) Kullanılan serbest vuruşta Yasin Öztekin doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ üst köşesinden dışarı gidiyor.

44' (Ayt. Alanyaspor) Andre Castro ceza yayının sağ çaprazında Welinton Silva'yı geçmek isterken rakibinin müdahalesi ile yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında Welinton Silva sarı kart görüyor.

42' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile durumu 2-1'e getiriyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Djalma Campos ortasını ön direğin hizasındaki altıpas çizgisinin gerisinde doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Giorgos Tzavellas yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ve kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluşuyor.

41' Yapılan müdahalenin ardından kaleci Beto oyuna devam ediyor.

38' Göztepe'de kaleci Beto takım arkadaşı Lamine Gassama ile çarpışarak sakatlık geçiriyor ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi oyun alanı içerisinde yapılıyor.

36' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos sağ çaprazdan ceza sahasına sokuluyor ve ortasını ceza yayı içerisinde bulunan Junior Fernandes'e doğru gönderiyor. Junior Fernandes gelen topu göğsü ile yumuşatarak rövaşata vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

33' Göztepe'de Andre Poko sarı kart gördü.

32' Göztepe, Borges'in golüyle 2-0 öne geçti.

28' Göztepe'de 6 numaralı Borges sarı kart gördü.

23' Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

20' (Göztepe) GOOOLL!! Göztepe, Deniz Kadah ile öne geçiyor!

16' (Ayt. Alanyaspor) Savunma önünde seken top ceza yayı içerisinde Junior Fernandes'in önünde kalıyor. Tecrübeli oyuncu ceza sahasına girer girmez sert vuruyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

15' (Göztepe) Yasin Öztekin'in pası ile ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Andre Castro yerden doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

12' (Ayt. Alanyaspor) Sol çaprazda topla buluşan Junior Fernandes ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Papiss Cisse vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

10' (Göztepe) Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Yasin Öztekin ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

7' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor

4' (Ayt. Alanyaspor) Hızlı gelişen atakta Djalma Campos'un ara pası ile Papiss Cisse ceza yayı sağ tarafında kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Papiss Cisse ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş oldukça etkisiz kalıyor ve meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

1' (Ayt. Alanyaspor) Karşılaşmanın hemen başında konuk ekip gole çok yaklaşıyor. Sol kanattan gelişen atakta Fabrice N'Sakala ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmadan seken top penaltı noktasının gerisine doğru açılıyor. Bu noktaya hareketlenen Djalma Campos yerden sert vuruyor ancak kaleci Beto ayakları ile gole izin vermiyor.

1' Müsabaka konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un vuruşu ile başlıyor.

Buna göre, kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Bainao, orta alandaCeyhun, Ozan, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta daCisse ilk 11'i ile başladı

Ev sahibi Göztepe ise Beto, Gassama, Tarouco, Wallace, Agbenyenu, Borges, Pereira, Poko, Yasin, Serdar ve Deniz ilk 11'i ile maça başladı.