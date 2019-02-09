Alanyaspor Göztepe deplasmanına çıkıyor

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 21. hafta maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak

Alanyaspor Göztepe deplasmanına çıkıyor
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SPOR Toto Süper Lig'de 21. haftaya 25 puanla 10. sırada giren Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve henüz puanla tanışamayan 22 puanlı Göztepe'ye konuk olacak. Bornova Stadı'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesi temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Lucas Villafanez ve sakatlığı süren Isaac Sackey dışında eksik bulunmuyor. Transferin son gününde takıma dahil olan Nijeryalı orta saha Joel Obi'nin ise hazır olmadığı için kadroya dahil edilmediği öğrenildi. Ev sahibi Göztepe'de ise kırmızı kart cezalısı Jerome, Alanyaspor maçını tribünden izleyecek. 
 

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