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Alanyaspor Goldcity Otel'de kampa giriyor

Yılbaşından hemen sonra ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün Goldcity Otel'de başlayacak olan bir haftalık kampa girecek

Alanyaspor Goldcity Otel'de kampa giriyor

Yılbaşından hemen sonra ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün Goldcity Otel'de başlayacak olan bir haftalık kampa girecek

05 Ocak 2018 Cuma 22:44
Alanyaspor Goldcity Otel'de kampa giriyor
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SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Goldcity Otel kampı bugün başlıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman önderliğinde başlayacak olan bir haftalık kamp, kurt hocanın eksikleri tespit edebilmesi ve yönetime ayrıntılı bir rapor sunabilmesi için de iyi bir fırsat olacak. İkinci yarı hazırlıklarını 3 gündür tesislerinde sürdüren turuncu yeşilli ekip, dünü çift antrenman yaparak tamamladı. Sabah yapılan kondisyon ve oryantasyon idmanının ardından, akşam ise taktiksel bir çalışma gerçekleşti. Hırslı yapısıyla oyuncularını adeta kamçılayan Hikmet Karaman, antrenman esnasında sık sık oyuncularını uyardı. 

ZİYARET EDEN EDENE

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinden sonra hiç bir antrenmanı kaçırmıyor. Hal böyle olunca başkan Çavuşoğlu'nun da ziyaretçisi eksik olmuyor. Önceki akşam yapılan antrenmanı izleyen başkan Çavuşoğlu'na, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, takımın isim sponsoru olan Aytemiz firmasının Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar ve Aytemiz Terminaller Müdürü Ali Rıza Selvus da eşlik etti. Bir süre sohbet eden grup, başkan Çavuşoğlu'na ikinci yarı için başarılar diledi. 

'ÖNCELİK ALANYASPOR'

Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu, Alanyaspor eski yönetim kurulu üyesi Kemal Zamanoğlu, Plaj Futbolu Milli Takımı eski teknik direktörü Adil Müftüoğlu, Alanyaspor eski başkanlarından merhum Hüseyin Arıkan'ın oğlu ve Alanyaspor eski yönetim kurulu üyelerinden Erhan Arıkan ile Niyazi Darı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Cevdet Zamanoğlu, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek Alanyaspor'a ligin 2. yarısında başarı diledi. Sadık Dizdaroğlu ise "Önceliğimiz her zaman Alanyaspor'dur. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ligin 2'nci yarısında başarılar diliyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGoldcity OtelIkinci Yarı
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