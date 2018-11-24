Alanyaspor gol oldu yağdı 5-0

SPOR Toto Süper Lig'de bugün Aytemiz Alanyaspor fırtınası esti. Ligde 5 maçtır kazanamayan, Mesut Bakkal ile de yollarını ayıran turuncu yeşilliler, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile farka koştu. Milli aranın ardından 13. hafta maçında Kayserispor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, rakibini Campos, Efecan, Cisse (2) ve Fernandes'in golleri ile 5-0 mağlup etti. Haftalar sonra galibiyet ile tanışan temsilcimiz 15 puana yükseldi.



MAÇIN KARNESİ

STAD: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Tugay Kaan Numanoğlu

ALANYASPOR: Haydar 7, Baiano 6, Merih 7, Tzavellas 7, N'Sakala 7, Sackey 8, Maniatis 6, Ceyhun 7, Efecan 8, Campos 8, Cisse 7

KAYSERİSPOR: Lung 3, Levent 4, Şamil 3, Bilal 4, Varela 3, Chery 3, Sapunaru 3, Mensah 3, Kucher 3, Atila 3, Umut 3

SARI KARTLAR: Wanderson Baiano, Isaac Sackey, Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Atila Turan, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Mert Özyıldırım, Silvestre Varela (Kayserispor)

GOLLER: Dk.45 Djalma Campos, Dk.59 Efecan Karaca, Dk.73-79 Papiss Cisse, Dk.81 Junior Fernandes



MAÇTAN DAKİKALAR

2' Cisse'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunda Sapunaru son anda ayak koyarak topu kornere çeldi.



18' Sağ kanattan rakip sahaya sokulan Efecan kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun gerisine gelen Cisse’nin attığı sert şut direkten döndü. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.



28' Campos'un soldan yerden pasında ceza sahası içinde Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci Kucher kornere çeldi.



45' Baino'nun ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin şutu ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

45+2 dakikada Alanyaspor’un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun savunma tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Atışı kullanan Campos topu ağlara gönderdi. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

59' Alanyaspor’un ceza sahasının 15 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Campos topu kale önüne gönderdi. Topa yükselen kaleci Lung’un elinden kayan topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı ancak oluşan karambolde seken topa ceza sahası dışından Efecan Karaca sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 2-0

73' Sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında yapılan ortayı arka direkte karşılayan Campos penaltı noktasına koşu yapan Cisse'e gönderdi. Bu oyuncu ise düzeltip kaleye vurduğu şutu fileleri havalandırdı: 3-0

79' Alanyaspor atağında soldan ceza alanına giren Fernandes topu arkadaşı Cisse’ye gönderdi. Bu oyuncu ise kaleciyi de geçen topu boş ağlara gönderdi: 4-0

81' Alanyaspor kontraatağında sağ kanattan Campos'un ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Junior Fernandes topu ağalarla buluşturdu: 5-0

Karşılaşma Alanyaspor’un 5-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.



MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 6 bin sporsever önünde oynandı.

- Mücadeleyi izleyenler arasında, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve turuncu yeşilli yöneticilerin yanı sıra, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu da vardı.

- Her iki takım oyuncuları da sahaya, "Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazılı pankartla sahaya çıktılar.

- Aytemiz Alanyspor, 3 yıllık Süper Lig maratonunda ilk kez 5-0 galip geldi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 18:28